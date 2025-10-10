Tramp lično garantovao Hamasu da Izrael neće nastaviti rat

Dok su se završavali pregovori o mirovnom sporazumu za Pojas Gaze, predsjednik Donald Tramp dao je lične garancije Hamasa da neće dopustiti Izraelu da nastavi rat, otkrila su dva američka zvaničnika u razgovoru s novinarima, prenosi Axios.

Trampove garancije bile su ključni faktor u uvjeravanju Hamasa da prihvati sporazum. Primirje je službeno stupilo na snagu nakon što ga je izraelski kabinet odobrio rano u petak ujutro po lokalnom vremenu.

Dužnosnici kažu da je dio Trampovih obećanja uključivao osnivanje vojne radne grupe pod vodstvom SAD-a koja će pratiti poštivanje primirja i rješavati eventualna kršenja.

Izraelska vojska sada se mora povući unutar dogovorenog perimetra u roku od 24 sata od glasanja kabineta. Nakon toga, Hamas ima rok od 72 sata da oslobodi preostale zarobljenike, među kojima je 20 živih, što bi trebalo biti završeno do ponedjeljka.

Jedan američki dužnosnik objasnio je da je proboj moguć jer je “Hamas počeo zarobljenike doživljavati kao teret, a ne kao prednost” u svojim pregovaračkim planovima. Amerikanci su ušli u pregovore uvjereni da je Hamas spreman za oslobađanje talaca i da Izrael može ispuniti svoje obaveze.

Tramp je u utorak prije puta u Egipat pitao svoje izaslanike Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa kakve su šanse za dogovor. “100%”, odgovorio je Kušner. Tramp je potom insistirao da se osigura potpuna provedba plana od 20 tačaka, što je posrednicima i Hamasu jasno prenijeto.

– Postojalo je veliko nepovjerenje između strana i predsjednik je želio jasno dati do znanja da mu je ovaj sporazum vrlo važan, da želi okončati pokolj i da će osigurati da se provodi dobro ponašanje – rekao je jedan američki zvaničnik.

Provedba plana

Tramp je lično bio uključen u pregovore, uputivši najmanje tri direktna poziva kako bi uvjerio sagovornike. Prethodno, Izrael je u martu jednostrano prekršio primirje, što je dodatno naglasilo važnost Trumpovih garancija.

Američki tim se nadao da će dogovor biti postignut do kraja sedmice, a ključna pitanja su riješena tokom srijede. Ubrzo nakon 1 sat ujutro po lokalnom vremenu u četvrtak, Kušner i Vitkof zaključili su da je sporazum spreman za objavu. Tramp je vijest potom podijelio putem Truth Sociala.

Vojni mehanizam nadzora primirja pod vodstvom SAD-a dio je Trampovih garancija. Vitkof i Kušner o ideji su razgovarali sa zapovjednikom CENTCOM-a, admiralom Bredom Kuperom, koji se kasnije pridružio pregovorima.

Dvojica dužnosnika navela su da će 200 američkih vojnika i oficira učestvovati u međunarodnoj radnoj skupini za nadzor primirja, zajedno s vojnim predstavnicima Egipta, Katara, Turske i UAE.

Sastanak s Netanjahuom

U petak će se Vitkof i Kušner sastati s premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim izraelskim vojnim zvaničnicima radi dogovora o međunarodnim stabilizacijskim snagama (ISF), koje bi trebale biti raspoređene u Gazi. Trupe iz arapskih i muslimanskih zemalja zamijenit će izraelske snage, a proces se očekuje da traje nekoliko mjeseci,piše Avaz

Nakon raspoređivanja ISF-a planirano je demontiranje vojnih instalacija i teškog naoružanja u Gazi. Vitkof i Kušner pratiti će provedbu povlačenja izraelskih trupa i oslobađanje zarobljenika, osiguravajući da sve strane ispune svoje obaveze.

Američki dužnosnici istakli su da Tramp očekuje da se sporazum iskoristi za proširenje Abrahamovog sporazuma.

