Iako su postojale indicije i prijedlozi da predsjednik SAD Donald Tramp dobio je Nobelovu nagradu za mir, jer je posredovao u završavanju nekoliko sukoba, nagradu je na kraju dobila Marina Korina Makado, opoziciona političarka iz Venecuele.

Glasnogovornik Bijele kuće Stiven Čong je poručio da će Tramp nastaviti da širi mir, zaustavlja ratove i spašava živote.

– Ima srce humanitarca i nikada neće biti osobe poput njega koja može pomjerati planine snagom svoje volje – napisao je.

Oni su uputili kritiku i Norveškom Nobelovom komitetu, koji dodjeljuje nagradu.

– Stavili su politiku iznad mira – naveli su iz Bijele kuće.

