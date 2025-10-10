Snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni pogodio Filipine: Izdato upozorenje za cunami u više zemalja

Zemljotres jačine 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje južno od obale Filipina.

To je saopćila državna seizmološka agencija. Izdata su upozorenja na cunami u nekoliko zemalja i stanovnicima obalnih područja u blizini naloženo je da se presele na viši teren.

Agencija Phivolcs upozorila je na moguću štetu i naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa, koji je pogodio vode kod grada Manay u provinciji Davao Oriental, u regiji Mindanao. Agencija je naknadno smanjila početnu procjenu jačine sa 7,6 na 7,5 stepeni i navela da je epicentar bio na dubini od 20 kilometara.

Opasni valovi

Američki sistem za upozorenje na cunami (U.S. Tsunami Warning System) izdao je upozorenje na cunami, navodeći da su opasni valovi mogući za obale unutar 300 kilometara od epicentra zemljotresa. Predsjednik Ferdinand Markos Džr. (Marcos Jr.) rekao je da vlasti procjenjuju situaciju na terenu i da će spasilački timovi biti raspoređeni čim bude sigurno.

– Radimo danonoćno kako bismo osigurali da pomoć stigne do svih kojima je potrebna – rekao je Markos u saopćenju.

Phivolcs je pozvao stanovnike obalnih gradova u središnjem i južnom dijelu Filipina da se odmah evakuišu na više područje ili da se presele dalje u unutrašnjost, navodeći da se mogu očekivati valovi viši od jednog metra iznad uobičajenog nivoa plime.

Najsmrtonosniji potres

Pacifički centar za upozorenje na cunami (Pacific Tsunami Warning Center) saopćio je da su mogući valovi visoki od 1 do 3 metra iznad nivoa mora na Filipinima.

Zemljotres se dogodio dvije sedmice nakon što je Filipine pogodio najsmrtonosniji potres u više od deset godina, u kojem je poginulo 72 osobe na ostrvu Cebu. Taj zemljotres, jačine 6,9 stepeni, također je pogodio područje u mor,piše Avaz.

Filipini se nalaze na Pacifičkom “Vatrenom prstenu” i svake godine zabilježe više od 800 zemljotresa.

Upozorenje na cunami izdano je i u Indoneziji za sjeverne regije Sulawesi i Papua, a PTWC je naveo da bi obale u Indoneziji i pacifičkoj ostrvskoj državi Palau mogle zabilježiti valove visoke do jednog metra.

