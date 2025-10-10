Prvi snimci stravičnog zemljotresa na Filipinima! Izdato upozorenje na cumani, počela hitna evakuacija

Razoran zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine.

Filipini i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenio je BBC.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale.

Na mrežama su se pojavili snimci nastali u trenutku kada je došlo do zemljotresa.

Mapua School in Davao City, Philippines during 7.4 magnitude earthquake Students take cover pic.twitter.com/9i7SmbgNsv — Re:Flex (@re_flex_world) October 10, 2025

Već je započela evakuacija stanovništva, naročito djece iz škola.

Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predjele.

Construction worker captures the M7.4 earthquake that hit the Philippines…😱 📍 Davao Citypic.twitter.com/ToH8a0rPRo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Američki sistem za upozoravanje na cunami takođe je izdao upozorenje na cunami, navodeći da su opasni talasi cunamija mogući za obale unutar 300 km od epicentra.

