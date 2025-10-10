Svijet

Prvi snimci stravičnog zemljotresa na Filipinima! Izdato upozorenje na cumani, počela hitna evakuacija

8.9K  
Objavljeno prije 47 minuta

Razoran zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine.

Razoran zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine.

Filipini i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenio je BBC.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale.

Na mrežama su se pojavili snimci nastali u trenutku kada je došlo do zemljotresa.

Već je započela evakuacija stanovništva, naročito djece iz škola.

Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predjele.

Američki sistem za upozoravanje na cunami takođe je izdao upozorenje na cunami, navodeći da su opasni talasi cunamija mogući za obale unutar 300 km od epicentra.


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh