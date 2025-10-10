Odobren sporazum o prekidu vatre u Gazi: Evo šta slijedi u narednim danima

Evo četiri stvari koje se očekuju odmah sada kada je sporazum postignut:

1. Prekid vatre u Gazi

Sada kada je dogovor službeno odobrila izraelska vlada, očekuje se da će stupiti na snagu prekid vatre.

Izvještaji u izraelskim medijima sugeriraju da će se to desiti odmah, iako je portparol premijerovog ureda rekao da će početi u roku od 24 sata nakon odobrenja kabineta.

2. Povlačenje izraelskih trupa

Izraelska vojska će se povući na liniju kojom će zadržati kontrolu nad oko 53% pojasa Gaze, rekao je portparol. Prema mapi koju je prošle sedmice objavila Bijela kuća, ovo je prva od tri faze izraelskog povlačenja.

3. Razmjena talaca i tijela

Nakon toga počinje odbrojavanje od 72 sata, tokom kojeg Hamas mora osloboditi svih 20 talaca za koje se vjeruje da su živi. Povratak tijela 28 preminulih talaca uslijedit će kasnije, iako nije jasno koliko će to tačno trajati.

Zatim bi Izrael oslobodio oko 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima i 1.700 pritvorenika iz Gaze, rekao je palestinski izvor za BBC.

Izrael će također vratiti tijela 15 Palestinaca za posmrtne ostatke svakog izraelskog taoca, prema Trumpovom planu,pišu Vijesti

4. Humanitarna pomoć ulazi u Gazu

Stotine kamiona s humanitarnom pomoći također će početi ulaziti u Gazu, gdje su stručnjaci koje podržava UN u augustu potvrdili da je izbila glad.

