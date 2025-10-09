Prva faza primirja u Gazi trajat će pet dana

Prva faza sporazuma o prekidu vatre u Gazi između Hamasa i Izraela trajat će pet dana i uključivat će posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa regiji radi nadgledanja njegove provedbe, pokazao je nacrt plana objavljen u četvrtak.

Sporazum o prekidu vatre objavljen je u četvrtak ujutro nakon četiri dana indirektnih pregovora između Hamasa i Izraela u egipatskom gradu Sharm el-Sheikhu, uz sudjelovanje delegacija iz Turske, Egipta i Katara, te pod nadzorom SAD-a. Prema planu puta koji je dobila Anadolu, a potvrdio ga je informirani egipatski izvor, oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika te početno izraelsko povlačenje bit će u fokusu prve faze sporazuma.

Iako posrednici, Egipat, Katar i SAD, još nisu službeno potvrdili dokument, egipatski mediji izvijestili su o njegovom sadržaju.

Plan puta uključuje sljedeće odredbe:

Četvrtak

Službeno objavljivanje sporazuma o prekidu vatre.

Izraelska vlada će odobriti sporazum.

Objavit će se spiskovi zatvorenika koji će biti pušteni i mapa povlačenja izraelskih snaga u prvoj fazi.

Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi nalazi 48 izraelskih talaca, uključujući 20 za koje se vjeruje da su živi, ​​dok se preko 11.100 Palestinaca drži u izraelskim zatvorima pod teškim uvjetima mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja, a mnogi su preminuli, prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima i medijima.

Petak

Početak perioda za formalne prigovore na sporazum pred izraelskim sudovima.

Početak povlačenja izraelskih trupa iz Gaze.

Subota

Nastavak povlačenja izraelskih trupa iz naseljenih područja.

Palestinske frakcije počinju prikupljati žive izraelske taoce za transfer i organiziraju predaju posmrtnih ostataka preminulih talaca.

Nedjelja

Predsjednik Trump stiže u regiju kako bi pratio provedbu sporazuma o prekidu vatre.

Zvanično proglašenje kraja izraelskog rata u Gazi.

Izraelski javni emiter KAN je saopštio da će Trump u nedjelju stići u Izrael u kratku posjetu, dok je sam američki predsjednik rekao da bi mogao posjetiti i Egipat i Izrael.

Ponedjeljak

Zvanična razmjena zatvorenika koju nadgledaju Turska, Egipat, Katar i Sjedinjene Američke Države.

Izrael oslobađa palestinske zatvorenike i vraća desetine tijela.

Potpuno ponovno otvaranje prelaza u Gazi i ulazak 400 kamiona s pomoći dnevno, a očekuje se da će se taj broj povećati na 600 ili više u narednim danima.

Neposredan početak pregovora o drugoj fazi sporazuma o završetku povlačenja izraelskih trupa i osiguranju trajnog okončanja rata.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da će sporazum o prekidu vatre u Gazi stupiti na snagu večeras nakon što ga odobri njegova vlada.

U međuvremenu, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi potvrdio je sporazum o prekidu vatre u Gazi, bez preciziranja kada će tačno sporazum stupiti na snagu.

“Postignut je sporazum o implementaciji prekida vatre i okončanju rata u Gazi nakon dvije godine patnje, u skladu s mirovnim planom koji je predložio predsjednik Donald Trump”, rekao je u saopštenju.

Od 2. marta, Izrael drži prelaze u Gazi zatvorenima, blokirajući svu humanitarnu pomoć i gurajući enklavu u glad, uprkos stotinama kamiona s pomoći koji čekaju na njenim granicama.

Trump je nedavno predstavio mirovni plan od 20 tačaka koji uključuje oslobađanje svih izraelskih zarobljenika u zamjenu za oko 2.000 palestinskih zatvorenika, trajno primirje i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz cijelog Pojasa Gaze.

Druga faza plana poziva na uspostavljanje novog mehanizma upravljanja u Gazi bez učešća Hamasa, formiranje sigurnosnih snaga koje bi se sastojale od Palestinaca i trupa iz arapskih i islamskih zemalja, te razoružanje Hamasa. Također predviđa arapsko i islamsko finansiranje nove administracije i rekonstrukcije Pojasa, uz ograničeno učešće Palestinske uprave,piše N1

Arapski zvaničnici su rekli da mnogi detalji u Trumpovom planu za Gazu zahtijevaju diskusiju i pregovore kako bi se u potpunosti implementirali.

