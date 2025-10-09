Pijavica napravila velike probleme na Kipru: Tenda pala u kafiću, povrijeđena jedna žena iz BiH

Fudbalska reprezentacija BiH večeras igra važan meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Kipra, a u Larnaki se nalazi i “Avazov” reporter.

U popodnevnim satima nakon naleta pijavice, koja je udarila u zoni gdje se nalazi veliki broj turista i kafića, povrijeđena je jedna žena iz BiH.

Na nju je pala tenda, a ona je doživjela povredu. Po svemu sudeći, povrede nisu teške i da je sve prošlo na modricama i ogrebotinama, a na terenu je intervenirala i ekipa hitne pomoći.

Utakmica se igra u 20:45 sati po srednjevropskom vremenu, dok po lokalnom sat kasnije.

