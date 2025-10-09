Djeca u Gazi slave dogovor o miru: “Vraćamo se kućama”

U Gazi, djeca su u srijedu navečer dočekala vijest o postignutom dogovoru o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Ulicama Gaze širio se osjećaj olakšanja, a grupa djevojčica u Gazi City izrazila je radost što bi uskoro mogle vratiti svoje domove.

„Vraćamo se kućama“, rekla je jedna od djevojčica CNN-ovom novinaru, dok su sve četiri djevojčice s osmijehom razgovarale o mogućnosti povratka. „Proveli smo dvije godine, a sada ulazimo u treću, živeći u ratu. Veoma smo umorni od ovog života. Sada želimo da se vratimo. Ako nam kažu da se možemo vratiti, mi ćemo se vratiti.“

Druga djevojčica, u prugastim pidžamama na kojima piše „queen“, objasnila je da su djeca budna jer prate slavlje u gradu.

Children in Gaza celebrate the announcement of a ceasefire. pic.twitter.com/XG2CzGfKX0 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 9, 2025

Djeca u Gazi izdržala su dvije katastrofalne godine sukoba, zarobljena između neprekidnih vojnih napada i rastuće nesigurnosti u snabdijevanju hranom. Ujedinjene nacije, povodom druge godišnjice rata, apelovale su na okončanje sukoba i istaknule njegovu razornu cijenu po najmlađe stanovnike blokirane palestinske enklave.

„U posljednje dvije godine, prema izvještajima, čak 64.000 djece u pojasu Gaze je ubijeno ili ranjeno, uključujući najmanje 1.000 beba. Ne znamo koliko ih je još preminulo od spriječivih bolesti ili je zatrpano ruševinama“, navela je izvršna direktorica UNICEF-a, Catherine Russell.

Ovaj prekid vatre donosi nadu najranjivijima, ali humanitarni radnici upozoravaju da je pred djecom i dalje težak period oporavka i povratka u normalan život, pišu Vijesti.ba.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari