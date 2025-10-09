Izrael i Hamas potpisali prvu fazu plana: Oslobađaju se svi taoci, Izraelci se povlače

Izrael i Hamas dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, sporazumu o prekidu vatre i taocima koji bi mogao otvoriti put okončanju krvavog dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku.

Razgovori u Egiptu rezultirali su dogovorom o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 tačaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.

Po izvorima, sporazum bi mogao biti potpisan u Egiptu već danas.

Prvi taoci na slobodi već u subotu?

Nakon potpisivanja sporazuma, očekuje se da će u Gazi na snagu stupiti primirje, a prvi taoci mogli bi biti oslobođeni već u subotu, pozivajući se na izvor upoznat s detaljima sporazuma, piše Reuters.

Sastanak izraelske vlade

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi sazvati svoj sigurnosni kabinet danas u 15 sati po lokalnom vremenu. Sat vremena kasnije, u 16 sati po lokalnom vremenu, održat će se i sjednica vlade.

Šta se očekuje u idućim danima?

Evo šta je zasad poznato o tome kako bi se događaji mogli odvijati:

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da će izraelska vlada danas glasati o mirovnom planu.

Ako ga Izrael odobri, imat će 24 sata za povlačenje svojih trupa.

Time bi započeo 72-satni rok tokom kojeg bi Hamas trebao osloboditi preostale taoce.

Američki zvaničnik rekao je da SAD očekuje početak oslobađanja 20 taoca u ponedjeljak, iako bi Hamas mogao započeti i ranije.

Trump je izjavio da će taoci “vjerovatno biti pušteni u ponedjeljak”.

Trump je nagovijestio da bi ove sedmice mogao otputovati na Bliski istok, dok se sporazum završava, te da očekuje dolazak otprilike u vrijeme kada počne oslobađanje taoca.

Trump: Ovo je neviđeno

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je dogovorena prva faza mirovnog plana za Gazu.

“Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana”, poručio je Trump.

U ostatku objave stoji: “To znači da će SVI taoci uskoro biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak prema snažnom, trajnom i vječnom miru. Prema svim stranama postupat će se pravedno! Ovo je VELIKI dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve okolne države i Sjedinjene Američke Države, i zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili na ostvarenju ovog historijskog i neviđenog događaja. BLAGOSLOVLJENI BILI MIROTVORCI!”

“Cijeli svijet se ujedinio oko ovoga, Izrael, sve zemlje su se ujedinile,” izjavio je nešto kasnije Donald Trump za Reuters o dogovorenoj prvoj fazi mirovnog plana koji je predstavio prošlog mjeseca.

“Ovo je bio fantastičan dan. Ovo je veliki dan za svijet. Ovo je divan dan, divan dan za sve.”

Netanyahu: Uz Božju pomoć, sve ćemo taoce vratiti kući

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon Trumpove objave kazao je da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze.

“Uz Božju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući”, kazao je Netanyahu u kratkoj izjavi koju je objavio njegov ured.

Naknadno je Netanyahu na društvenim mrežama poručio kako postignuti sporazum znači “veliki dan za Izrael”.

Izraelski premijer izjavio je da će u četvrtak sazvati vladu kako bi odobrila sporazum i vratila kući, kako je rekao, “sve naše drage taoce”.

Hamas: Treba prisiliti izraelsku vladu da u potpunosti provede sporazum

Hamas je potvrdio da je pristao na prijedlog mirovnog dogovora s Izraelom, navodeći da je to učinio “s ciljem okončanja rata istrebljenja protiv našeg palestinskog naroda i povlačenja okupacije iz Pojasa Gaze”.

U saopćenju su zahvalili posrednicima iz Katara, Egipta i Turske te američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na uloženim naporima.

Pozvali su Trumpa i druge zemlje da osiguraju da Izrael ispuni obaveze iz dogovora: “Treba prisiliti vladu okupacije da u potpunosti provede zahtjeve sporazuma i ne dopustiti joj da izbjegne ili odgađa provedbu dogovorenog.”

Hamas je saopćio da je predao popis zatvorenika koje želi da Izrael oslobodi prema mirovnom sporazumu te da čeka konačni dogovor o imenima. Izvori za AFP navode da Hamas predlaže oslobađanje svih živih izraelskih taoca u zamjenu za oko 2000 palestinskih zatvorenika, i to u roku od 72 sata od stupanja sporazuma na snagu, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari