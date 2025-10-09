Trump u petak ide na redovni ljekarski pregled

Oglas

Trump (79) je u travnju prošao pregled nakon kojega je rekao da je “izvrsnog zdravlja”.

Bijela kuća objavila je u srpnju da Trump, najstariji predsjednik ikada izabran u SAD-u, ima vensku insuficijenciju, problem otežanog vraćanja krvi iz nogu prema srcu.

Tada je Karoline Leavitt odgovorila i na nagađanja o mogućem zdravstvenom problemu republikanskog predsjednika, nakon objave fotografija koje prikazuju modrice na njegovoj ruci.

Rekla je da je to rezultat “čestih rukovanja” i uzimanja aspirina, “kao dijela standardne terapije za prevenciju kardiovaskularnih bolesti”.

Donald Trump ne pije alkohol i ne puši, ali i ne skriva sklonost gaziranim pićima i lancima brze hrane.

“Predsjednik Trump odmah nakon toga (liječničkog pregleda) razmatra odlazak na Bliski istok”, rekla je Leavitt.

Trump je najavio da bi tijekom vikenda mogao otputovati na bliskoistočne mirovne pregovore između pregovarača Izraela i militantne skupine Hamas koji traju već nekoliko dana u egipatskom Šarm-el-Šeiku, prenosi hina.

