Na Gazprom pumpama plaćanje samo kešom, razlog su američke sankcije NIS-u

Također na benzinskim pumpama već je vidljivo da u ponudi nedostaju proizvodi na koje su kupci navikli.

Razlog je u činjenici da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Sankcije koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji na snazi su od jutros od šest sati.

“Kompanija NIS obavještava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje”, saopćio je NIS.

Iz kompanije su naveli da u saradnji sa partnerima, Vladom Republike Srbije i akcionarima, NIS radi na prevazilaženju ove situacije.

“NIS nastavlja saradnju i sa Ministarstvom finansija SAD-a na zahtjevu za uklanjanje sa SDN liste koji je kompanija inicijalno podnijela 14. marta, a dopunila 28. septembra tekuće godine. Delistiranje predstavlja dugotrajan i kompleksan proces”, naveli su, prenosi Klix.

