Zaharova se obrušila na Makrona: Uzeli ste gotovo jelo od Anglosaksonaca, a odrezak se već pokvario

Marija Zaharova (Maria Zakharova), glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije, oštro je kritikovala francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) i poručila mu da bi se trebao baviti unutrašnjim problemima svoje zemlje.

Zaharova je kazala da se Makron treba plašiti vlastitog naroda, jer mu, prema njenim riječima, doslovno ruga, umjesto da se pozabavi stvarnim problemima države.

– Makron bi se trebao bojati vlastitog naroda, kojem se doslovno ruga, a ne takozvane ruske flote u sjeni – rekla je ona.

Prema riječima Marije Zaharove, francuske vlasti pokušavaju okriviti Rusiju za sve svoje unutrašnje probleme.

– Tokom proteklih nekoliko dana, francuske vlasti su razvijale situaciju u vezi s plovilom, koje je zadržano iz potpuno nejasnih razloga i pod potpuno nejasnim izgovorom. Nisu mogli čak ni formulirati izgovor – navodno je posada pokazala neku vrstu neposlušnosti. Pokazali su neposlušnost jer je postojao nejasan razlog za njihovo zadržavanje, a trebao bi postojati, uključujući i prema međunarodnom pomorskom pravu. I sve je to, opet na nivou francuskog predsjednika Macrona, podignuto na nivo navodnih ruskih prekršaja. A onda su izmislili šta su htjeli. A francuski predsjednik i cijela njegova pratnja su igrali na temu – stavimo to pod navodnike – “flote u sjeni” – poručila je.

Rekla je i to kako se Macron prepustio antiruskoj retorici.

– Tako je jednostavno – uzeti gotovo jelo od Anglosaksonaca, polugotov proizvod, zagrijati ga i poslužiti. Nisu htjeli ni pomisliti da se odrezak već pokvario. Izvolite, uzmite ga – zaključila je Marija Zaharova.

