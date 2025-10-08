Otkrivene poruke Charlieja Kirka prije atentata: Izgubio donatore zbog kritika Izraelu

Poruke, koje je kao autentične potvrdio Kirkov saradnik iz njegove organizacije Turning Point USA, otkrivaju pritisak pod kojim se Kirk nalazio zbog stavova o Izraelu.

Tačnije, u porukama se može vidjeti da je pojedinim donatorima zasmetalo što je Kirk na događajima ugostio osobe koje su bile kritički nastrojene prema Izraelu.

Prema porukama, poziv kontroverznom voditelju Tuckeru Carlsonu da učestvuje na jednom događaju Turning Point USA je bio razlog za ogroman pritisak i kritike prema Kirku.

Zbog toga je, kako se vidi u porukama, čak i izgubio nekoliko bogatih donatora, koji su ranije izdvajali velike količine novca za njegovu organizaciju.

Također, otkriveno je i da je Kirk planirao prestati da lobira za Izrael, te da nije imao dobre odnose s premijerom ove zemlje Benjaminom Netanyahuom.

Prema Carlsonu, Kirk je vjerovao da Netanyahu koristi SAD kako bi vodio beskrajne ratove u svom interesu, te da je to bilo “ponižavajuće i sramotno.” prenosi KLix.

Facebook komentari