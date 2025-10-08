Svijet

Tramp najavio spajanje SAD i Kanade?! Otkrio sve na sastanku sa kanadskim premijerom, njegova reakcija je ŠOK

Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Tramp našalio se danas na račun ideje o spajanju Kanade i Sjedinjenih Američkih Država…

Američki predsjednik Donald Trump našalio se danas na račun ideje o spajanju Kanade i Sjedinjenih Američkih Država tokom sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Bijeloj kući.

Karni je počeo da govori: “…i najvažnija stvar…”, na šta ga je Tramp prekinuo rekavši: “spajanje Kanade i Sjedinjenih Američkih Država”, što je izazvalo smijeh u prostoriji, prenosi NBC news.

“Nisam na to mislio”, odgovorio je Karni na Trampovu opasku.

Tramp je rekao da će razgovarati sa kanadskim premijerom o visini carinskih stopa.

“Ne volimo da se nadmećemo. Postoji prirodni poslovni sukob između dvije zemlje. Amerikanci ne žele vozila proizvedena u Kanadi. Želimo da Kanada napreduje, ali postoji granica i mi to želimo”, poručio je on.

Kako je prenio Rojters, Tramp je kazao da će Kanada biti zadovoljna carinama i da će SAD tretirati Kanadu pravedno.

“Sporazum sa Kanadom će biti sveobuhvatan”, naglasio je Tramp.

On je rekao ovinarima u Ovalnom kabinetu tokom razgovora sa kanadskim premijerom, da SAD usko sarađuju sa Kanadom na sistemu protivraketne odbrane “Zlatna kupola, piše Telegraf.


