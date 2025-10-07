Trump povukao potez na koji ga je lično Putin upozoravao da ne čini! Cijela planeta zanijemila od šoka, biće haosa!

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je doneo odluku o slanju raketa tipa “tomahavk” Ukrajini.

U razgovoru sa novinarima u Ovalnom kabinetu Bijele kuće Tramp je izjavio da je “nekako donio odluku” o isporuci krstarećih raketa dugog dometa.

Međutim, on je naglasio potrebu da se jasno odredi njihova namjena, kao i ciljevi usred tekuće debate o rizicima od eskalacije sukoba.

“Mislim da sam nekako donio odluku, ako se tako može reći. Želim da saznam šta će oni raditi sa njima. Gdje će ih poslati, moram da postavim to pitanje. Ovaj rat nije trebalo ni da počne”, odgovorio je Tramp na pitanje novinara da li je donio odluku o prodaji krstarećih raketa “tomahavk” NATO koji bi ih potom proslijedio Ukrajini.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je proteklog vikenda da bi isporuka raketa “tomahavk” Ukrajini od strane Sjedinjenih Američkih Država, u svrhu izvođenja dugometnih napada duboko unutar Rusije, dovela do “uništenja odnosa Moskve i Vašingtona”.

“To će dovesti do uništenja naših odnosa, ili barem do uništenja pozitivnih trendova koji su se u tim odnosima pojavili“, rekao je Putin u video snimku koji je u nedjelju objavio ruski novinar državne televizije Pavel Zarubin, piše kurir.

Facebook komentari