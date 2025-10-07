Rusija planira napad na NATO?! Isplivali alarmantni detalji, Nijemci tvrde da imaju dokaz za ovo!

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus rekao je da nemačka obavještajna služba posjeduje dokaze da Kremlj razmatra mogućnost napada na NATO, piše espreso.

U intervjuu za poljski list “Wyborcza” rekao je da takve informacije treba shvatiti krajnje ozbiljno.

“Verujem specijalnim službama. A nemačke obavještajne službe tvrde da imaju dokaze da Kremlj razgovara o napadu na NATO. Ako razgovaraju, planiraju li ga? Ne znamo. Ali takvi signali moraju se shvatiti ozbiljno. Moguće je da su zaista spremni za rat. I mi se moramo pripremiti i učiti ne samo iz iskustava Ukrajinaca, nego i Rusa”, izjavio je Andrijus Kubilijus.

Naglasio je da ruske snage na frontu plaćaju strašnu cijenu, ali da to ne znači da je Kremlj nezadovoljan postignutim.

“Putin je trebalo da dođe u Kijev tri dana nakon početka rata. Ali tokom sukoba način ratovanja se promijenio. Ne smijemo da zaboravimo da su Rusi uspjeli da se prilagode toj tehnološkoj transformaciji. Uprkos ogromnim gubicima, Rusija je i dalje sposobna u velikoj mjeri da proizvodi oružje, smuniciju i vojnu opremu”, rekao je.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se u Evropi sve češće raspravlja o potrebi jačanja obrambenih kapaciteta i smanjenja zavisnosti od spoljnih parnera.

Komesar EU za obranu upozorava da je Unija suočena s realnom prijetnjom i da mora strateški da investira u obrambenu industriju i da se pripremi za scenario u kojme bi Rusija mogla krenuti i na članice NATO.

Dok Kubilijus i zapadne obavještajne službe upozoravaju na moguće planove Kremlja, ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je u javnim nastupima takve tvrdnje odbacio i nazvao ih “besmislicom”.

