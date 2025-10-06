Pratitelj sa društvenih mreža je ubio: Pronađeno tijelo korejske glumice i influenserke

Korejska glumica i influenserka Jun Džia tragično je izgubila život 11. septembra, kada je, prema navodima medija, brutalno napadnuta i zadavljena. Njeno tijelo pronađeno je u napuštenom planinskom području Muju, u provinciji Sjeverna Džola, dan nakon nestanka.

Istraga je pokazala da je preminula svega 30 minuta nakon što je završila prijenos uživo na društvenim mrežama, koji je snimala na otoku Jeongjong, udaljenom oko tri sata vožnje od mjesta gdje je njeno tijelo kasnije otkriveno, u koferu.

Osumnjičeni je muškarac u pedesetim godinama, identificiran samo po prezimenu Čoi, koji se predstavljao kao direktor IT kompanije. Približio se Džii pod izgovorom poslovne saradnje, obećavajući joj pomoć u rastu profila na mrežama.

Ispostavilo se da je “Crna mačka”, kako je bio poznat na platformama, bio jedan od VIP korisnika, koji je potrošio više od 53.000 funti podržavajući njen sadržaj. Mediji prenose da je Džia u jednom trenutku odlučila da prekine saradnju s njim.

Dan prije zločina, sigurnosne kamere su zabilježile trenutak kada je Čoi klečao pred njom i očajnički je molio. Svjedoci su ga kasnije vidjeli kako vuče veliki kofer, koji je potom ostavio na zabačenoj lokaciji u planinama.

Uhapšen je samo 12 sati nakon što je tijelo pronađeno. Prvo je negirao sve optužbe, ali je kasnije, prema lokalnim medijima, priznao ubistvo.

– Detektiv mi je rekao da je na snimku sa sigurnosne kamere prikazano kako pokušava da izađe iz automobila, ali je silom povučena nazad. Vrata su se tada zatvorila – izjavila je majka preminule.

