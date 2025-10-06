ORBANU PREKIPJELO, NIKAD JAČE UDARIO PO EVROPSKOJ UNIJI! Izazvao ZEMLJOTRES U SVIJETU! Mađar PRESJEKAO OVOG PUTA!

Mađarska ne bi trebalo da usvoji evro jer se Evropska unija “raspada” i Mađarska ne bi trebalo dalje da vezuje svoju sudbinu za blok, rekao je u ponedjeljak mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu za portal EconomX.

Mađarska, koja za većinu svoje trgovine zavisi od bloka, je modernizovala svoju ekonomiju milijardama evra iz fondova EU otkako se pridružila prije dvije decenije, trenutno ne ispunjava uslove za usvajanje zajedničke valute.

Za razliku od Danske, Mađarska nema pravo na izuzeće od evra i mora da ga uvede. Neki od njenih suseda na istočnom krilu EU, uključujući Poljsku, Češku i Rumuniju, takođe za sada nisu dio evrozone.

Orban, koji je na vlasti od 2010. godine, sve je glasniji kritičar Unije, koja je suspendovala milijarde evra sredstava za Mađarsku zbog njegovih reformi vladavine prava.

“Mađarska ne bi trebalo da vezuje svoju sudbinu za Evropsku uniju bliže nego što to sada čini, a usvajanje evra bila bi najbliža moguća veza”, rekao je on.

Orbanovi komentari su u suprotnosti sa politikom njegovog opozicionog rivala Petera Mađara, čiji se program zasniva na obećanju da će odmrznuti suspendovana sredstva EU i približiti jednu od najsiromašnijih ekonomija bloka usvajanju evra. Očekuje se da će parlamentarni izbori biti održani na proleće 2026. godine, ali datum još nije određen.

Iako je Orban izbegavao direktno komentarisanje politike centralne banke otkako je njegov bivši ministar finansija Mihalj Varga preuzeo dužnost u aprilu, premijer je u ponedeljak rekao da su kamatne stope od 6,5 posto, najviše u Evropskoj uniji, “više nego što bi mogle biti”.

Prošlo je godinu dana otkako je banka prestala da smanjuje kamatne stope, što je pomoglo jačanju lokalne valute, forinte, u odnosu na evro kao deo pokušaja banke da zaustavi odliv štednje ka stranim valutama, uključujući evro, piše espreso.

