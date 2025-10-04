Prve reakcije iz ureda Natanjahua o prekidu rata u Gazi: “Spremni smo”

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) oglasio se nakon što je Hamas prihvatio prijedlog Donalda Trampa (Donald Trump) za prekid rata u Pojasu Gaze.

U javno objavljenom saopćenju iz Netanjahuovog ureda navodi se kako je Izrael spreman sarađivati s Trampom u svim fazama predloženog primirja.

– Spremni smo odmah provesti prvu fazu Trampovog plana koja predviđa trenutno oslobađanje svih talaca – stoji u saopćenju.

Nakon što je Hamas potvrdio saglasnost s planom, Tramp se obratio Izraelu jasnim zahtjevom: “Zaustavite bombardovanje Gaze, jer postoji volja za trajni mir.”

Izraelska strana je u saopćenju navela da su principi koje zastupa ta zemlja u skladu s Trampovom vizijom rješavanja sukoba.

– Nastavit ćemo blisko sarađivati s predsjednikom i njegovim timom kako bismo priveli rat kraju, u skladu s principima koje je postavio Izrael, a koji su usklađeni s Trampovim pristupom završetku sukoba – dodaje se u izjavi.

Ipak, u tekstu saopćenja se ne pominje Trampov direktni poziv da izraelske snage hitno prekinu napade na Gazu, zahtjev koji je, prema riječima američkog predsjednika, ključan za brzo i sigurno oslobađanje talaca.

