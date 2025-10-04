Hamas je pristao na skoro sve što Tramp želi: Dvije tačke zahtijevat će pregovore

Hamas je pozitivno reagirao na plan američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji se sastoji od 20 tačaka i odnosi se na buduće uređenje Pojasa Gaze.

Iako njihovo saopćenje ne predstavlja potpuno prihvatanje, Hamas je izrazio spremnost da prihvati neke ključne elemente koje zapadne i bliskoistočne države smatraju nužnim za prekid sukoba.

Pristanak na ključne tačke

U okviru odgovora, Hamas je pristao na oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca, i to samo nekoliko sati nakon što je Tramp postavio rok do 18 sati po istočnom vremenu u nedjelju za prihvatanje njegovog mirovnog prijedloga.

Također su naveli da „obnavljaju svoj pristanak na to da se upravljanje Pojasom Gaze preda palestinskom tijelu sastavljenom od nezavisnih (tehnokratskih) stručnjaka, koje bi djelovalo na osnovu palestinskog nacionalnog konsenzusa, uz podršku arapskih i islamskih država“.

Otvorena pitanja

Unatoč tome, Hamas je signalizirao da želi nastaviti pregovore o određenim osjetljivim pitanjima. U saopćenju nije spomenuto pitanje razoružanja, nisu se obavezali da će se u potpunosti povući iz upravljačkih struktura u Gazi.

Za sada nije poznato hoće li Tramp pristati na dodatne pregovore u vezi s ovim spornim tačkama.

