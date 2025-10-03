Hiljade ljudi ostale zaglavljeno na aerodromu u Minhenu nakon što su viđeni dronovi

Aerodrom u Minhenu saopćio je da je preusmjerila dodatnih 15 aviona u obližnje gradove. Nije bilo neposredne potvrde odakle su dronovi došli. Nekoliko aerodroma širom Evrope zatvoreno je posljednjih sedmica zbog neidentifikovanih dronova. Obustavljeni su i letovi sa aerodroma.
Aerodrom u Minhenu upozorio je vlasti nakon što su dronovi otkriveni.
Kontrola zračnog prometa preusmjerila je letove koji su trebali sletjeti u Minhenu u Stuttgart, Nirnberg, Beč i Frankfurt.
Zbog mraka nisu potvrđene informacije o vrsti, veličini ili porijeklu dronova, rekao je glasnogovornik savezne policije Stefan Bayer za novine Bild. Dronovi su prvi put viđeni u 21:30 po lokalnom vremenu, a zatim ponovno sat vremena kasnije, saopćila je policija.
BBC je kontaktirao bavarsku državnu policiju i njemačku saveznu policiju. Nedavna viđenja dronova širom Evropske unije potaknula su summit čelnika u Kopenhagenu ove sedmice.
20 ruskih dronova prešlo je u Poljsku, a ruski avioni MiG-31 ušli su u estonski zračni prostor u odvojenim nedavnim incidentima.
Aerodromi u Kopenhagenu i Oslu bili su prisiljeni zatvoriti se nakon što su neidentificirani dronovi uočeni u blizini aerodroma i vojnih zračnih prostora.
Rusija je negirala bilo kakvu umiješanost, dok danske vlasti tvrde da nema dokaza da je Moskva bila umiješana.
Govoreći na summitu u crnomorskom ljetovalištu Sočiju u četvrtak, ruski predsjednik Vladimir Putin nasmijao se sugestijama da je naredio dronove za Dansku.
“Neću to više učiniti. Neću to više učiniti – ni za Francusku ni za Dansku ni za Kopenhagen”, rekao je Putin.
Hiljade putnika ostalo je zaglavljeno na aerodromu u Minhenu preko noći.
“Postavljeni su kreveti za kampiranje, a osigurane su deke, pića i grickalice”, saopćio je aerodrom.
Grad je trenutno domaćin godišnjeg festivala Oktoberfest, koji bi trebao završiti 5. oktobra. Festival privlači više od šest miliona ljudi godišnje, prema službenoj web stranici, prenosi Klix.