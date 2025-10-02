Svijet

Sprema li se Treći svjetski rat? Orbanove riječi odzvanjaju Evropom, jedna greška može dovesti do planetarnog haosa!

Objavljeno prije 27 minuta

Mađarski premijer se posebno osvrnuo na pitanje ukrajinskog članstva u Evropskoj uniji…

Mađarski premijer se posebno osvrnuo na pitanje ukrajinskog članstva u Evropskoj uniji.

Svijet je na ivici globalnog sukoba koji bi mogao da izbije u svakom trenutku ako jedna od velikih sila napravi pogrešan korak, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban pred početak neformalnog samita lidera Evropske unije u Kopenhagenu.

Njegovo obraćanje uživo je prenošeno na zvaničnoj veb stranici Evropske komisije.

„Situacija je danas toliko napeta da, ukoliko jedna od velikih zemalja napravi grešku, može doći do bilo čega – uključujući i svetski rat“, naglasio je Orban.

On je podsjetio da je i ranije isticao da bi rizik od globalnog oružanog sukoba mogao da se umanji jedino direktnim susretom američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je, kako je naveo, predložio da se održi na Aljasci.

Zapadni zvaničnici, na koje se poziva list Politiko, ocjenjuju da današnje prilike u Evropi u velikoj meri podsećaju na one koje su prethodile Prvom svetskom ratu. Kako upozoravaju, svaki novi korak u eskalaciji može dovesti do scenarija koji bi zahvatio čitav kontinent.

Mađarski premijer se posebno osvrnuo na pitanje ukrajinskog članstva u Evropskoj uniji, naglasivši da bi taj korak doneo ozbiljne bezbednosne rizike.

„Nema članstva za Ukrajinu. Jer bi članstvo, pre svega, značilo da bi rat došao u Evropsku uniju. Drugo, novac iz EU bi išao Ukrajini“, poručio je Orban, prenosi agencija TASS.

On je kao alternativu punopravnom članstvu predložio potpisivanje sporazuma o strateškoj saradnji između Brisela i Kijeva.

Orban je podsjetio i na svoju raniju izjavu da je Rusija „definitivno pobedila“ u sukobu sa Ukrajinom, dodajući da je takvo mišljenje podelio i sa predsjednikom Trampom tokom njihovih razgovora, piše espreso.


