Sprema li se Treći svjetski rat? Orbanove riječi odzvanjaju Evropom, jedna greška može dovesti do planetarnog haosa!

Mađarski premijer se posebno osvrnuo na pitanje ukrajinskog članstva u Evropskoj uniji.

Svijet je na ivici globalnog sukoba koji bi mogao da izbije u svakom trenutku ako jedna od velikih sila napravi pogrešan korak, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban pred početak neformalnog samita lidera Evropske unije u Kopenhagenu.

Njegovo obraćanje uživo je prenošeno na zvaničnoj veb stranici Evropske komisije.

„Situacija je danas toliko napeta da, ukoliko jedna od velikih zemalja napravi grešku, može doći do bilo čega – uključujući i svetski rat“, naglasio je Orban.

On je podsjetio da je i ranije isticao da bi rizik od globalnog oružanog sukoba mogao da se umanji jedino direktnim susretom američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je, kako je naveo, predložio da se održi na Aljasci.

Zapadni zvaničnici, na koje se poziva list Politiko, ocjenjuju da današnje prilike u Evropi u velikoj meri podsećaju na one koje su prethodile Prvom svetskom ratu. Kako upozoravaju, svaki novi korak u eskalaciji može dovesti do scenarija koji bi zahvatio čitav kontinent.

Mađarski premijer se posebno osvrnuo na pitanje ukrajinskog članstva u Evropskoj uniji, naglasivši da bi taj korak doneo ozbiljne bezbednosne rizike.

„Nema članstva za Ukrajinu. Jer bi članstvo, pre svega, značilo da bi rat došao u Evropsku uniju. Drugo, novac iz EU bi išao Ukrajini“, poručio je Orban, prenosi agencija TASS.

On je kao alternativu punopravnom članstvu predložio potpisivanje sporazuma o strateškoj saradnji između Brisela i Kijeva.

Orban je podsjetio i na svoju raniju izjavu da je Rusija „definitivno pobedila“ u sukobu sa Ukrajinom, dodajući da je takvo mišljenje podelio i sa predsjednikom Trampom tokom njihovih razgovora, piše espreso.

