Izraelske snage uhapsile studenta iz Srbije, učesnika flotile za Gazu…

Među aktivistima na humanitarnoj flotili koju je danas presrela izraelska vojska na putu za Gazu nalazi se i student iz Srbije, Ognjen Marković, potvrdili su njegovi kolege s Fakulteta dramskih umjetnosti, prenosi nova.rs.

Na društvenim mrežama studenti su objavili da su izraelske snage preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednim od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humanitarnu pomoć u Gazu. Na ovom brodu nalazio se i Ognjen Marković.

Marković je uoči presretanja snimio video poruku.

– Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacijskih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahtijeva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine suučesništvo u genocidu – poručio je.

Njegove kolege najavile su da će uskoro objaviti više informacija o ovom slučaju.

Flotila, sastavljena od više od 50 brodova, isplovila je još u augustu. Na brodovima su se nalazili pro-palestinski aktivisti iz cijelog svijeta, među kojima i poznata švedska aktivistica Greta Thunberg, kao i nekoliko zastupnika Evropskog parlamenta.

Zbog presretanja flotile, talijanski sindikati pozvali su na štrajk koji je zakazan za petak.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je mornarica zaustavila nekoliko brodova, a aktivisti se trenutno prebacuju u izraelsku luku, odakle će biti deportovani..

