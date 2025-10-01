Flotila za Gazu: “Dolaze po nas, dvadesetak brodova čeka…”

Učesnici tvrde da im se približavaju izraelski brodovi.Na prijenosu uživo moglo se vidjeti kako se jedno plovilo kreće prema flotili, dok je na društvenoj mreži X objavljeno da su brodovi doživjeli potpuni gubitak električne energije.Već dolaze po nas. Dvadesetak plovila nas čeka”, poručio je Jose Luis Ybot, jedan od učesnika flotile, u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Približavanje brodova potvrdili su i drugi putnici, među kojima i Juan Bordera, regionalni zastupnik iz španske stranke Compromis. Jedan od njih izjavio je kako se flotili približava oko dvadeset plovila te da bi mogla biti presretnuta unutar sat vremena.Izrael je ranije poručio da će koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi spriječio dolazak brodova do Gaze, uz tvrdnju da je pomorska blokada zakonita u borbi protiv Hamasa u obalnoj enklavi,piše Vijesti

