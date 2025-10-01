Tramp kritikovao američke ratne brodove: “Neki su ružni i neefikasni”

Govorivši pred nekoliko stotina američkih vojnih zvaničnika koje je ministar rata Pit Hegset pozvao u Vašington, američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da njegova administracija preispituje način na koji SAD gradi ratne brodove.

– To je nešto što razmatramo, koncept “ratnog broda”. Lijepi bok od šest inča, čvrsti čelik. Ne aluminij, aluminij koji se topi ako pogleda projektil koji ide prema njemu. Počinje se topiti dok je projektil udaljen oko dvije milje – rekao je Tramp.

– Ja sam čovjek od estetike. Estetski mi se ne sviđaju neki brodovi koje radite. Kažu: “Oh, to je nevidljivi brod.” To nije nevidljivi brod. Nije potreban ružan brod da bi se reklo da je nevidljiv – dodao je.

Slične pritužbe Tramp je iznosio i tokom prvog mandata. Nije precizirao na koje brodove misli. Američka mornarica posjeduje nevidljive ratne brodove, razarače klase Zumwalt, čiji je dizajn trupa namijenjen smanjenju radarskog presjeka i otežava detekciju protivnicima.

Tramp je u prošlosti dao brojne komentare o izgledu i funkciji mornaričkih plovila, a mnoge pritužbe iznesene tokom prvog mandata nastavile su se i u drugom mandatu.

Mark Esper, Trampov bivši ministar odbrane, dokumentovao je nekoliko takvih slučajeva u svojim memoarima, uključujući Trampove pritužbe “više puta” da mornarički brodovi “izgledaju ružno”, posebno u usporedbi s ruskim ili italijanskim brodovima, za koje je Tramp navodno rekao da izgledaju “ljepše, elegantnije, poput pravog broda”.

Esper se prisjetio kako je predsjedniku rekao da su američki ratni brodovi “izgrađeni za borbu, a ne za pobjedu na natjecanjima ljepote”, ali to nije zadovoljilo Trampa.

