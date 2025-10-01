Iza scene stvaranja Trumpovog prijedloga za Gazu: “Netanyahu, ako ovo odbiješ, napuštamo te”

Naime, kako tvrdi ovaj američki list, ozbiljan rad na planu za Gazu je počeo kada je Izrael pokrenuo napad na Katar, što je naljutilo američku administraciju.

Posebno su ljuti bili Steve Witkoff, specijalni izaslanik SAD-a za Bliski istok, te Jared Kushner, Trumpov zet i savjetnik za pitanja u ovoj regiji.

Oni su odmah krenuli s pritiskom da se sastavi plan kojim bi se okončao rat, a posebno su istakli činjenicu da se Trumpovom timu javilo više arapskih zemalja s jedinstvenom porukom.

Dokument, koji je u međuvremenu objavljen, je stvoren spajanjem ranijeg Trumpovog plana za primirje u Gazi, zajedno s prijedlogom za situaciju poslije okončanja rata na kojem su radili Kushner i bivši premijer Velike Britanije Tony Blair.

Plan je otkriven liderima arapskih zemalja na sastanku koji je održan na marginama 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje su se svi složili da je prijedlog dovoljno dobar da bude prihvaćen.

U isto vrijeme, Witkoff i Kushner su održavali konstantne sastanke s Benjaminom Netanyahuom, premijerom Izraela, te delegacijom ove zemlje.

Ključni momenat je bio poziv između Trumpa i Netanyahua, do kojeg je došlo kada je američki predsjednik od svojih savjetnika čuo da će izraelski premijer odbiti plan.

Poziv je, prema izvorima Axiosa, bio “jako neugodan”, te je u jednom trenutku uključivao i prijetnje američkog predsjednika.

“Rekao mu je vrlo jasno: uzmi ili ostavi. Ako ostaviš, napustit ćemo te. Trumpu je, iz mnogo razloga, svega bilo dosta”, naveo je ovaj izvor.

Dodao je i da je Trump čak pet puta imao telefonske razgovore s Netanyahuom, od kojeg je zahtijevao “jednostavno da”, a ne “prihvatanje uz uslove.”

Na kraju, neki izraelski uslovi su uvaženi, a Trump je poručio da će Netanyahu “dobiti punu podršku Amerike ako Hamas odbije plan.”

Posljednji zahtjev Trumpa, kako piše Axios, bio je da se Netanyahu izvini katarskom rukovodstvu, što je i uradio tokom sastanka u Ovalnom uredu.

Bez obzira na činjenicu da se arapskim liderima nije svidjela nova verzija plana, Trump je odlučio da ga takvog predloži, a Izrael je odmah prihvatio.

Arapski lideri su u međuvremenu predstavili plan rukovodstvu Hamasa, te insistiraju da “nije kompletan” i da se “još odlučuje o detaljima.” Trump je dao “tri ili četiri dana” palestinskoj grupi da se izjasni o prijedlogu, prenosi klix.

