VW otpustio 548 radnika zbog neopravdanih izostanaka s posla

Objavljeno prije 1 sat

Volkswagen grupa je ove godine već otpustila više od 500 radnika zbog nedoličnog ponašanja, potvrdio je njemački proizvođač automobila u utorak.

Razlozi za otpuštanja uključivali su neopravdane izostanke i kršenje pravila, rekao je portparol grupe na upit, potvrđujući izvještaj objavljen u njemačkom dnevnom listu Bild.

Pozivajući se na internu publikaciju, tabloid je izvijestio da je 548 zaposlenih širom svijeta otpušteno u prvih šest mjeseci ove godine zbog kršenja pravila,pišu Vijesti

Prema izvještaju, više od 300 radnika već je otpušteno u okviru glavnog VW brenda u 2025. godini.

VW je uveo internu statistiku o opomenama i otkazima kao dio mjera koje je kompanija implementirala nakon skandala s emisijama dizela koji je izbio 2015. godine.


