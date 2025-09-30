Flotila optužila Italiju za sabotažu misije pomoći Gazi

Globalna Sumud flotila, koja danima plovi prema Gazi kako bi dostavila humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu, optužila je u utorak Italiju da namjerno sprječava njen dolazak do palestinske teritorije.

Iz flotile su naveli da ih je italijansko Ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo kako će italijanska fregata, koja je pratila brodove s humanitarnom pomoći, zatražiti od učesnika da se vrate na obalu.

– Ono što Italija radi nije zaštita, već sabotaža i pokušaj da se osujeti misija. Italija djeluje kao alat u rukama Izraela umjesto da štiti dobrovoljce. Učesnici su potpuno svjesni rizika i neće odustati od probijanja blokade – poručili su iz Globalne Sumud flotile,pišu Avaz

Reuters je u utorak, pozivajući se na italijansku premijerku Đorđu Meloni (Giorgia Meloni), prenio njen apel flotili za pomoć Gazi da “sada stane”, jer bi “svaka druga opcija mogla postati prepreka miru”.

– Bojim se da bi pokušaj flotile da probije izraelsku pomorsku blokadu mogao pružiti izgovor za ovo (rušenje Trampovog plana). Također iz tog razloga vjerujem da bi flotila trebala sada stati – kazala je Meloni, prenijeli su izraelski mediji.

