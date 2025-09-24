Tramp dao Hamasu tri do četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da daje Hamasu tri do četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu od 20 tačaka, upozoravajući na teške posljedice ako ga grupa odbaci, javlja Anadolu.
– Radit ćemo oko tri ili četiri dana. Vidjet ćemo kako će biti – rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o vremenskom okviru za odgovor palestinske grupe otpora.
Rekao je da su sve arapske i muslimanske zemlje, zajedno s Izraelom, potpisale prijedlog.
– Samo čekamo Hamas, a Hamas će to ili učiniti ili neće – a ako ne, bit će to vrlo tužan kraj – rekao je.
Tramp je u ponedjeljak, tokom konferencije za novinare u Bijeloj kući s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, predstavio plan od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi.
Plan predviđa oslobađanje svih izraelskih zarobljenika u zamjenu za desetine palestinskih zatvorenika, potpuno razoružanje Hamasa, postepeno povlačenje izraelskih snaga i formiranje tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora za upravljanje enklavom.