Jak zemljotres pogodio Rusiju!

Zemljotres magnitude 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je vode kod istočne obale Kamčatke, prema saopštenju Federalnog istraživačkog centra Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Potres je registrovan u 0.07 po moskovskom vremenu, a dogodio se 98 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, a njegovo žarište se nalazilo na dubini od 48,1 kilometra.

Nije izdata prijetnja od cunamija.

Kamčatka je 30. jula doživjela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale.

Od tada, naučnici svakodnevno bilježe naknadne potrese, navodi agencija, piše espreso.

