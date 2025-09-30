UN podcrtao podršku Trumpovom planu za Gazu

Pozdravljamo sve posredničke napore, a Ujedinjene nacije su spremne da podrže, uključujući, kao što biste očekivali, pružanje humanitarne pomoći – rekao je glasnogovornik UN-a novinarima u New Yorku kao odgovor na pitanje o Trumpovom planu.

– Kao što znate, UN je bio u kontaktu sa svim različitim posredničkim naporima raznih posrednika, bilo da govorimo o ovom naporu SAD-a ili drugim naporima Katara i Egipta – dodao je glasnogovornik.

Trumpov mirovni prijedlog, koji je Bijela kuća objavila u ponedjeljak neposredno prije konferencije za novinare između Trumpa i izraelskog lidera Benjamina Netanyahua, navodi da bi, ako bi obje strane pristale na ovaj prijedlog, rat odmah završio,pišu Vijesti

Komentari UN-a uslijedili su nakon što je Bijela kuća objavila plan, ali prije nego što su Trump i Netanyahu završili svoju konferenciju za novinare. Na brifingu za medije, Trump je rekao da će SAD podržati napore Izraela da upotrijebi silu protiv Hamasa ako palestinska islamistička grupa odbaci njegov plan.

Facebook komentari