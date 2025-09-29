Španija zabranila transport američke vojne opreme prema Izraelu

Zabrana se odnosi i na one koji idu direktno u tu zemlju, kao i na one s međuslijetanjem kao konačnim odredištem.

„Rota i Moron su španske suverene baze, pod komandom španskog vojnog oficira, i sve što se tamo događa mora odobriti španska vlast“, rekao je za El País izvor upoznat s radom Zajedničkog špansko-američkog odbora, koji upravlja svakodnevnim korištenjem baza.

Dalje El País pojašnjava, pozivajući se na izvore, da bi se ipak moglo dogoditi da neko oružje prođe za Izrael i to na način da Španija odobri let iz SAD-a koji ide za njemačku ili italijansku bazu, a da onda taj avion odleti za Izrael, iako to nije navedeno u originalnom planu leta.

Također je istina, priznaju, da Španija ne pregleda američke transportne avione ili brodove koji se zaustavljaju u španskim bazama i da bi Pentagon mogao sakriti njihov teret, ali to bi, tvrde, bilo kontraproduktivno, budući da se odnos između saveznika temelji na povjerenju koje bi bilo ozbiljno narušeno ako bi se otkrila obmana.

Konačno, količina oružja koju SAD prenose Izraelu toliko je velika da ne može proći nezapaženo, a postoje brojni primjeri da je Vašington svjestan i poštuje stavove španske vlade,pišu Vijesti

Jedan od najnovijih slučajeva je šest aviona F-35 isporučenih Izraelu u martu i aprilu, koji su izbjegli tranzit preko Rote ili Morona. Ovi borbeni avioni, koji su stigli s oznakama izraelskog ratnog zrakoplovstva već oslikanim na trupovima, zaustavili su se na Azorima, prema različitim izvorima, prije nego što su preletjeli Gibraltarski moreuz.

Vjerovatno kako bi izbjegla tenzije s Vašingtonom, vlada je ostala neodređena oko primjene zabrane tranzita vojne opreme kroz Španiju do Rote i Morona, namijenjene Izraelu.

