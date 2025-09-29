Turski dronovi kruže iznad flotile za Gazu dok brodovi plove prema istoku

Web stranice za praćenje letova pokazale su da su tri drona dugog dometa iz turske zračne baze Corlu tri dana kružila iznad flotile, što pokazuje sve veći međunarodni interes za brodove koji su obećali probiti izraelsku pomorsku blokadu oko opkoljenog pojasa Gaze. Reuters nije mogao potvrditi razlog letova dronova, a turska ministarstva vanjskih poslova i odbrane te obavještajna agencija nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.Globalna Sumud Flotila, sastavljena od civilnih brodova sa parlamentarcima, pravnicima i aktivistima, uključujući švedsku klimatsku aktivistkinju Gretu Thunberg, još je stotinama milja udaljena od obale Gaze u ponedjeljak. Međutim, približava se području gdje su druge flotile ranije presretnute, rekli su ljudi na brodovima. Podaci o praćenju pokazivali su oko 40 brodova u flotili.

Napredovanje flotile povećalo je međunarodne tenzije, posebno nakon što je prošle sedmice napad dronom oštetio neke brodove. Niko nije povrijeđen, ali je flotila morala nekoliko dana zadržati u grčkim vodama radi popravki prije nego što je tokom vikenda nastavila put prema Gazi. Organizatori su u ponedjeljak rekli da se očekuje da misija stigne u Gazu za oko četiri dana.

Italija i Španija rasporedile su ratne brodove kako bi pratili flotilu u slučaju spasilačkih ili humanitarnih potreba, ali su naglasile da se neće uključivati vojno. Grčka obalska straža također je pratila flotilu dok je bila u zoni spašavanja.

Italija je u nedjelju upozorila da se flotila približava zoni visokog rizika i ponovila prijedlog od prošle sedmice da flotila odveze pomoć na Kipar radi naknadne distribucije u Gazi preko Rimokatoličke crkve. Flotila je odbila tu ideju.

Zabrinutost zbog moguće izraelske reakcije

“Izrael je više puta pokazao da nema crvenih linija, pa je jasno da smo zabrinuti zbog mogućih postupaka. Naravno, učinit ćemo sve da zadržimo miran i nenasilan stav”, rekla je italijanska članica Evropskog parlamenta Benedetta Scuderi u ponedjeljak za Radio 24 s broda flotile.

Izrael se nije oglašavao povodom incidenta s dronom prošle sedmice, ali je ranije rekao da će koristiti sve mjere kako bi spriječio dolazak brodova u Gazu, tvrdeći da je njegova pomorska blokada legalna dok se bori protiv Hamasa u obalnoj enklavi,piše N1

Italijanski list La Stampa izvijestio je da je izraelski predsjednik Isaac Herzog u nedjelju uvjerio italijanskog ambasadora u Izraelu da Izrael “neće koristiti smrtonosnu silu” protiv članova flotile. Reuters za sada nije mogao odmah potvrditi tu izjavu.

