Lukašenko zagrmio kao nikada do sada, pa direktno zaprijetio NATO paktu! Odgovor će uslijediti MOMENTALNO!

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će odgovor na eventualno obaranje ruskih ili bjeloruskih aviona, kojim prijeti NATO, uslediti odmah, piše espreso.

On je takve izjave nazvao “nepromišljenim”.

“Možete da pričate svašta i pokrećete svakakve vrste prevara u javnosti. Međutim, kada dođe do konkretnih situacija, vidjet ćete šta će da obore i kako”, rekao je on reagujući na prijetnje Alijanse, prenosi TASS.

Prema njegovim riječima, zemlje članice Alijanse zastrašuju svoje stanovništvo navodnim prijetnjama koje dolaze iz Rusije i Belorusije.

“Oni brinu da će doći do napada na neku zemlju NATO. To znači da će se u tom slučaju oni braniti i napasti nas. A šta bismo mi onda radili , samo sjedili i žalili se?”, upitao je Lukašenko.

Dmitrij Peskov, predstavnik za štampu ruskog predsjednika Vladimira Putina ranije je odbacio kao neodgovorne izjave o spremnosti zemalja NATO da obore ruske vojne avione koji , navodno, krše vazdušni prostor Alijanse.

Peskov je tako reagovao na navode da su diplomate iz Velike Britanije, Njemačke i Francuske protestovale kod zvaničnika iz Rusije zbog ruskih upada u vazdušni prostor Poljske i Estonije, upozorivši ih na spremnost NATO da obori ruske avione.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije ove nedjelje da zemlje NATO treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor.

