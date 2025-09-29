Zabrinjavajuće riječi bivše šefice MI5 digle svijet na noge! Ako se ispostavi da je ovo tačno… tiče se Putina lično!

Baronica Maningem-Buler, bivša šefica britanske obaveštajne agencije MI 5, sigurnosne službe koja se bavi unutrašnjom bezbjednošću, izjavila je danas da svi oni koji misle da je Velika Britanija već u ratu sa Rusijom “možda imaju pravo”.

Ona se pozvala na izjavu savetnice britanske vlade za odbranu dr Fione Hil koja je u junu upozorila da se zbog “trovanja, ubistava, operacija sabotaže, raznih sajber napada i operacija uticaja, može zaključiti da je Rusija u ratu sa Velikom Britanijom”, prenosi Sky News.

Baronica Maningem-Buler, generalna direktorka MI5 od 2002. do 2007. godine, prisjetila se susreta sa Vladimirom Putinom nakon sastanka G8 2005. godine.

“Svi smo se nadali da prošlost Rusije neće prevladati. Ali nismo bili u pravu po tom pitanju”, rekla je Maningem-Bulerova.

Oglasivši se na zvaničnom podkastu Doma lordova, baronica Maningem-Buler je rekla da dr Hil vjerovatno zna više o Putinu od bilo koga drugog.

“Od invazije na Ukrajinu i raznih stvari koje sam pročitala da Rusi ovde rade – sabotaže, prikupljanja obavještajnih podataka, napada na ljude i tako dalje Fiona Hil možda ima pravo kada kaže da smo već u ratu sa Rusijom. To je drugačija vrsta rata, ali neprijateljstvo, sajber napadi, fizički napadi, obavještajni rad, veoma su opsežni”, rekla je Baronica Maningem-Buler, bivša šefica britanske obavještajne agencije MI 5, piše espreso.

Facebook komentari