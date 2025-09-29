UKRAJINA DOBILA ZELENO SVETLO OD TRAMPA DA NAPADNE RUSIJU! Smiju da uđu “DUBOKO” u zemlju!

Američki predsjednik Donald Tramp ovlastio je Ukrajinu da pokrene napade duboko unutar terotorije rusije, izjavio specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu Kit Kelog u intervjuu za Foks njuz.

Na direktno pitanje da li američki predsjednik vjeruje da Ukrajina može da napadne Rusiju oružjem dugog dometa, Kelog je odgovorio da je predsjednik Tamp Ukrajini dao ovlašćenje za takve udare.

“Mislim da je, nakon što sam pročitao šta je rekao predsjednik Tramp i šta su rekli potpredsjednik Vens i državni sekretar Rubio, odgovor potvrdan. Iskoristite priliku da udarite sa velike udaljenosti”, rekao je Kelog i podsjetio da Pentagon ranije nije davao Ukrajini dozvolu za izvođenje takvih udara.

Kako je objavio Vol Strit Džurnal (WSJ) predsjednik SAD rekao je i svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da je spreman da ukine zabranu udara američkim oružjem na rusku teritoriju.

“Svi bi trebalo da slijede ono što kaže predsjednik Tramp. Prema Ustavu SAD on je vrhovni komandant američke vojske i njemu se svi povinuju. Kada predsjednik ide levo i ti ideš lijevo. Ako kaže da ideš desno, ideš desno. To je predsjednik. Posljednji put kada smo to provjerili (na izborima) niko od nas nije dobio elektorske glasove, ali on jeste”, rekao je Kelog, piše b92.

Facebook komentari