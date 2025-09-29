Žustra rasprava na društvenim mrežama: “Ne dolazite u Njemačku za plaću manju od 3.500 eura, ovo je robija”

Sve je počelo objavom jednog radnika iz Doboja.

– Ajde molim te napiši tamo za ove što hoće u Njemačku da im se ne isplati dolaziti ispod 3.500 eura plate. Možeš ti raditi i za 2.700 eura, ali to je robija! Ja čekam da otplatim kredit i nazad za Doboj, dosta mi je svega – napisao je, prenosi Avaz.

Njegov stav izazvao je mnoštvo komentara, od podrške do oštrih kritika.

– I u Doboju ćeš raditi za 700 eura. Prve radne liste dižete kredite da kupite auto i onda kukate kako je teško – glasi jedan od govora.

Drugi dodaje: „Ko ti je rekao da uzimaš kredit? Sam si kriv, da je to tako lako, svako bi uzimao.“

Mnogi komentatori ističu da problem nije u Njemačkoj već u ljudima i njihovim navikama.

– Nije Njemačka kriva, krivi ste vi što vam oči gladne i lakome, pa se živi i troši preko svojih mogućnosti. Pa da vam je i 5.000 plata, opet bi preživljavali iz mjeseca u mjesec – piše jedan korisnik.

Posebno su kritikovani oni koji odmah po dolasku kupuju skupe automobile, telefone i luksuzne stvari, a potom žive u dugovima.

– Prva tri mjeseca plate, pa kredit za auto od 50.000 eura, Gucci, Prada, novi iPhone… A onda tri sedmice pašteta za doručak, ručak i večeru. Krivi su svi, samo ti nisi – navodi se u jednom od komentara.

Ipak, ima i drugačijih iskustava. Jedan Bosanac koji u Minhenu živi već 12 godina tvrdi da sa 2.700 eura mjesečno može normalno živjeti, bez kredita i dugova.

– Garsonijeru plaćam 850 eura, na hranu 600 eura, ne vozim auto nego koristim javni prevoz. Nemam kredite ni minuse. Putovao sam pola Evrope i Kanade i još uštedim. Sve je stvar mjere i načina života, ne Njemačke – napisao je.

Rasprava se završava mišljenjem koje su mnogi podržali:

„Problem je u nama, a ne u visini plate. Kada se budeš pokrivao onoliko koliko je jorgan dug, tek tada ćeš biti zadovoljan svojim životom – bilo u Njemačkoj ili u Doboju.“

