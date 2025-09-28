Desetine hiljada ljudi na ulicama Berlina: “Zaustavite genocid u Gazi”

Demonstranti su nosili palestinske zastave i transparente s porukama poput “Slobodna Palestina” i “Hrana i voda su ljudska prava”, dok su marširali od gradskog vijeća Berlina ka Spomeniku pobjede.

– Danas možemo poslati snažnu poruku da većina, koja se protivi politici Izraela i ovom genocidu, postoji, vidi se i spremna je djelovati – izjavio je za AFP jedan od učesnika protesta, Dustin Hirschfeld, učesnik skupa pod nazivom “Zajedno za Gazu”.

Završetak marša obilježen je okupljanjem i koncertom na kojem su nastupili brojni reperi i hip-hop izvođači. Prema procjenama policije, protestima i okupljanju prisustvovalo je oko 60.000 ljudi, dok organizatori navode da se okupilo i do 100.000 učesnika. Protest je organizovan od strane ljevičarske stranke Die Linke i brojnih organizacija civilnog društva.

Za osiguranje događaja bilo je angažirano oko 1.800 policajaca, a do 20 sati po lokalnom vremenu protesti su protekli mirno.

Rastući pritisak na vladu i kancelara Merza

Stranka Die Linke optužila je njemačku vladu za šutnju dok se humanitarna katastrofa u Gazi pogoršava.

– Vlada mora konačno preduzeti konkretne korake i izvršiti pritisak na izraelsku vladu kako bi promijenila kurs – poručili su iz stranke, pozivajući građane da se pridruže protestima.

Ova masovna demonstracija ukazuje na promjenu javnog raspoloženja u Njemačkoj, zemlji koja je historijski pružala snažnu podršku Izraelu, dijelom i zbog historijskog naslijeđa Holokausta.

Međutim, kako izraelska vojna kampanja traje već skoro godinu dana, sve je veće međunarodno ogorčenje.

Njemački kancelar Friedrich Merz u avgustu je najavio ograničenje prodaje oružja Izraelu, što je viđeno kao korak ka jačoj kritici. Ipak, kritičari smatraju da to nije dovoljno i da Njemačka mora učiniti više.

Za sada, Berlin odbija uvesti sankcije Izraelu i još uvijek nije spreman priznati palestinsku državu, za razliku od brojnih zapadnih saveznika.

Pozadina sukoba

Izraelska ofanziva u Gazi započela je 7. oktobra 2023. godine.

Od tada je, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, koje Ujedinjene nacije smatraju vjerodostojnim, ubijeno više od 65.926 Palestinaca, uglavnom civila,pišu Vijesti

