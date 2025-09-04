Haos na planinama: Napadao snijeg, zatvorene ceste, saobraćaj otežan

Zbog prvog ozbiljnijeg snijega ove sezone, koji je zahvatio Alpe, došlo je do zatvaranja više planinskih cesta i otežanog saobraćaja u dijelovima Švicarske, Italije i Francuske.

U Švicarskoj je u subotu na visinama iznad 2.000 metara palo do 20 centimetara snijega, zbog čega su vlasti zatvorile niz važnih planinskih prijevoja. Prema informacijama Turističkog kluba Švicarske (Touring Club Schweiz – TCS), zatvoreni su prijevoji Furka, Gotthard, Grimsel, Nufenen, Pragel, San Bernardino i Susten – sve iz sigurnosnih razloga. Inače, ove dionice se redovno zatvaraju tokom zime, obično od novembra do maja ili juna.

Zbog snježnih uslova došlo je i do saobraćajnih zastoja, posebno ispred tunela Gotthard, gdje su putnici čekali i do sat i po u pravcu juga, te do sat i 20 minuta prema sjeveru. TCS je preporučio korištenje alternativne rute preko tunela San Bernardino.

Savezni zavod za meteorologiju i klimatologiju (MeteoSwiss) prognozirao je za subotu granicu snijega između 1.600 i 2.000 metara, s dodatnim padavinama tokom dana – posebno u središnjim Alpama. Ove snježne padavine rezultat su tzv. visinskog minimuma, naveli su iz MeteoSwissa.

