“Krvavo jutro” u Gazi: Izraelci ubili najmanje 44 Palestinaca

Kako je saopćeno iz bolničkih izvora, “u krvavom jutru” izraelska vojska je od zore ubila najmanje 44 Palestinaca, uključujući njih 25 u gradu Gazi.

Stambene zgrade se i dalje ruše dok Izrael nastavlja sa svojim planom zauzimanja najvećeg grada enklave,pišu Vijesti

Satelitske snimke koje je analizirala Al Jazeera pokazuju kako izraelska vojna vozila stežu obruč oko grada Gaze, okružujući ga sa svih strana.

Izraelska vojska u je Gazi ubila najmanje 65.549 ljudi i ranila 167.518 od oktobra 2023. godine od kada napada Pojas, nakon što je Hamas izvršio masakr u obližnjim kubucima na teritoriju Izraela.

Ukupno 1.139 ljudi ubijeno je tada u Izraelu, a oko 200 zarobljeno.

