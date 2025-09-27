Trampov plan za mir u Pojasu Gaze ima 21 tačku: Svi taoci na slobodi u roku od 48 sati

Predloženi plan za mir u Pojasu Gaze administracije predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump), koji se sastoji od 21 tačke, predviđa da svi taoci budu oslobođeni u roku od 48 sati od postizanja dogovora, u zamjenu za postepeno povlačenje izraelskih snaga iz GazeTo je potvrdio izvor upoznat sa prijedlogom, koji je ranije ove sedmice podijeljen sa arapskim liderima, javlja CNN.

Predstavljanje prijedloga Hamasu

Za sada se ne zna da li je palestinskoj militantnoj grupi Hamas predstavljen prijedlog, koji bi mogao da bude izmijenjen u narednim danima.

Plan bi vjerovatno bio proslijeđen preko Katara preostalom dijelu Hamasovog pregovaračkog tima koji se nalazi u Dohi.

Tramp je izrazio optimizam u vezi sa rješavanjem sukoba, rekavši da su danas “veoma blizu” postizanja dogovora. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), međutim, danas je obećao da će nastaviti rat dok Hamas ne bude uništen.

Arapski lideri uglavnom podržavaju prijedlog, iako ne smatraju da je savršen. Oni žele da sukob što prije prestane, rekao je izvor.

Vremenski okvir

Prema navodima izvora, u ovoj verziji plana nije predviđen vremenski okvir za povlačenje izraelskih snaga. Ova verzija posebno navodi da Izrael neće ponovo napasti Katar, dodaje neimenovani izvor. Također se navodi da ne može biti prinudnog raseljavanja iz Gaze.

Plan, prema navodima izvora, predviđa da Hamas nema buduću ulogu u upravljanju Gazom i predviđa dva nivoa privremene uprave: nadzorno međunarodno tijelo i palestinski odbor. Kako je naveo izvor, ne postoji vremenski okvir za prenošenje vlasti sa privremene uprave na Palestinsku samoupravu.

Prijedlog predviđa ulogu UN u pružanju humanitarne pomoći i ne pominje Humanitarnu fondaciju za Gazu, navodi neimenovani izvor. U planu se ne navodi da bi SAD podržale palestinsku državu, već se priznaje da je to težnja Palestinaca,pišu Vijesti

