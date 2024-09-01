Microsoft blokirao izraelsko korištenje tehnologije u masovnom nadzoru Palestinaca

Microsoft je ukinuo pristup izraelskoj vojsci tehnologiji koju je koristila za upravljanje moćnim nadzornim sistemom koji je svakodnevno prikupljao milione telefonskih poziva palestinskih civila u Gazi i na Zapadnoj obali, otkriva Guardian.

Kako navode izvori upoznati sa situacijom, Microsoft je krajem prošle sedmice saopštio izraelskim zvaničnicima da je Jedinica 8200, elitna vojna obavještajna služba, prekršila uslove korištenja kompanije tako što je ogromnu količinu nadzornih podataka pohranjivala na njenoj Azure cloud platformi.

Odluka o ukidanju pristupa Jedinici 8200 direktna je posljedica istrage koju je Guardian objavio prošlog mjeseca. U toj istrazi je otkriveno da se Azure koristio za pohranu i obradu masovnih palestinskih komunikacija u okviru programa masovnog nadzora.

U zajedničkoj istrazi sa izraelsko-palestinskim magazinom +972 i hebrejskim portalom Local Call, Guardian je otkrio da su Microsoft i Jedinica 8200 sarađivali na planu da se velike količine osjetljivih obavještajnih podataka premjeste u Azure. Projekat je započeo nakon sastanka 2021. godine između izvršnog direktora Microsofta, Satje Nadelle, i tadašnjeg komandanta jedinice, Josija Sariela.

Nakon objave istrage, Microsoft je naložio hitnu vanjsku reviziju svog odnosa sa Jedinicom 8200. Preliminarni nalazi doveli su do odluke da se toj jedinici ukine pristup dijelu cloud prostora i AI usluga.

Korištenjem gotovo neograničenog kapaciteta Azurea i njegove računarske moći, Jedinica 8200 izgradila je sistem koji je omogućavao obavještajcima da prikupljaju, preslušavaju i analiziraju sadržaj mobilnih poziva čitave populacije. Projekat je bio toliko obiman da je unutar jedinice zaživjela parola – „Milion poziva na sat“.

Ogromna baza presretnutih poziva – koja je, prema nekim izvorima, dostigla i 8.000 terabajta podataka – nalazila se u Microsoftovom datacentru u Nizozemskoj. Nekoliko dana nakon što je Guardian objavio istragu, Jedinica 8200 je, prema izvorima, brzo izmjestila podatke iz zemlje. Prema navodima obavještajnih izvora, planirano je prebacivanje podataka na Amazon Web Services cloud. Ni izraelska vojska ni Amazon nisu komentarisali slučaj.

Pritisak zaposlenih

Ova odluka Microsofta donijeta je u trenutku pritiska zaposlenih i investitora zbog saradnje sa izraelskom vojskom i uloge tehnologije kompanije u gotovo dvogodišnjoj ofanzivi na Gazu.

Komisija UN-a nedavno je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi – optužbu koju Izrael odbacuje, ali koju podržava veliki broj međunarodnih pravnih stručnjaka.

Guardianova istraga izazvala je proteste u sjedištu Microsofta u SAD-u i u jednom od evropskih datacentara, kao i zahtjeve radničke kampanje „No Azure for Apartheid“ da se prekine svaka saradnja s izraelskom vojskom.

U četvrtak je potpredsjednik i predsjednik Microsofta, Bred Smit, obavijestio osoblje o odluci. U emailu koji je Guardian vidio, napisao je da je kompanija „ukinula i onemogućila set usluga jednoj jedinici unutar izraelskog ministarstva odbrane“, uključujući cloud i AI tehnologije.

Smit je naglasio: – Ne pružamo tehnologiju koja omogućava masovni nadzor civila. Ovo pravilo primjenjujemo u svakoj zemlji svijeta i dosljedno ga zagovaramo više od dvije decenije.

Time je naglo okončan trogodišnji period tokom kojeg je izraelska obavještajna služba koristila Microsoftovu tehnologiju za svoj nadzorni program.

Jedinica 8200 presretala je i prikupljala pozive vlastitim tehničkim kapacitetima, a zatim je podatke analizirala unutar posebnog prostora na Azureu pomoću AI tehnologija. Iako je fokus sistema prvobitno bio na Zapadnoj obali, obavještajni izvori tvrde da je platforma korištena i tokom ofanzive na Gazu, kako bi se pripremali smrtonosni zračni udari.

Otkriveno je i da se Izrael u velikoj mjeri oslanjao na infrastrukturu američkih tehnoloških kompanija u bombardovanju Gaze, pri čemu je ubijeno više od 65.000 Palestinaca, uglavnom civila, i izazvana humanitarna i gladna kriza.

U dokumentu do kojeg je došao Guardian, visoki Microsoftov zvaničnik obavijestio je izraelsko ministarstvo odbrane da je kompanija pronašla dokaze koji potvrđuju dijelove Guardianovog izvještaja, te naglasio da Microsoft „nije u poslu olakšavanja masovnog nadzora civila“.

Ovo je prvi poznati slučaj u kojem je američka tehnološka kompanija povukla usluge izraelskoj vojsci od početka rata u Gazi.

Naglo povećanje

Odluka se ne odnosi na širu Microsoftovu saradnju s izraelskom vojskom, koja će i dalje imati pristup drugim uslugama. Ipak, ovo otvara pitanje u Izraelu o tome da li je ispravno povjeravati osjetljive vojne podatke cloud servisima u inostranstvu.

Prošlomjesečna otkrića o korištenju Microsoftove tehnologije uslijedila su nakon ranije istrage Guardiana i partnera o širim vezama kompanije i izraelske vojske. Tada je otkriveno da se u najintenzivnijoj fazi izraelske kampanje u Gazi upotreba Azurea i AI sistema naglo povećala.

Iako je Microsoft u maju tvrdio da nema dokaza o kršenju uslova korištenja niti da je Azure korišten za nanošenje štete civilima u Gazi, nova istraga je razotkrila suprotno i natjerala kompaniju na reviziju zaključaka.

Otkrivanja su zabrinula vrh Microsofta, naročito jer se posumnjalo da zaposleni u izraelskim kancelarijama nisu bili potpuno transparentni kada je riječ o korištenju Azurea. Kompanija je naglasila da njeni najviši rukovodioci, uključujući Nadellu, nisu znali da će Jedinica 8200 koristiti Azure za čuvanje palestinskih poziva.

Microsoft je potom pokrenuo drugu, detaljniju istragu, koju su nadgledali advokati firme Covington & Burling. U poruci osoblju, Smit je naveo da istraga nije imala pristup korisničkim podacima, već se temeljila na internim dokumentima, emailovima i komunikaciji među zaposlenima.

– Zahvalni smo Guardianu na izvještavanju, jer je iznio na vidjelo informacije do kojih nismo mogli doći zbog obaveze zaštite privatnosti korisnika – napisao je Smit i dodao da je „revizija još u toku“.

