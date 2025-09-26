Izraelske snage ubile više od 20 ljudi u Gazi uoči obraćanja Netanyahua u UN-u

To se dešava u trenutku kada izraelska vojska nastavlja ofanzivu protiv Hamasa u gradu Gazi, iz koje su stotine hiljada ljudi bile prisiljene pobjeći,pišu Vijesti

Agencija civilne zaštite – spasilačke snage koje djeluju pod upravom Hamasa – javila je o najmanje 22 ubijene osobe od zore na teritoriji, uključujući 11 u gradu Gazi.

Izraelska vojska u petak je u saopćenju navela da su zračne snage tokom proteklog dana “napale više od 140 ciljeva širom Pojasa Gaze, uključujući teroriste, tunelska okna i vojnu infrastrukturu”, prenosi AFP.

