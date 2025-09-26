Masovni protesti u New Yorku zbog govora Netanyahua

Demonstranti su nosili palestinske zastave i transparente s porukama poput „genocid“ i „oslobođenje Palestine“, te su uzvikivali slogane „free Palestine“, „baby killer“ i „fuck Israel“.Protesti su bili glasni i napeti – bubnjevi, uzvici i skandiranja odjekivali su ulicama dok je policija pokušavala kontrolisati okupljene. Nekoliko osoba je privedeno, a snage reda su grupisale demonstrante na pločnik kako bi spriječile blokadu saobraćaja. Prema izvještajima, većih incidenata nije bilo.Ovi protesti su kulminacija rastućeg nezadovoljstva izraelskom vojnom kampanjom u Gazi, dok Netanyahu insistira da je cilj „dovršiti posao protiv Hamasa“.

Tokom njegovog govora u zgradi UN-a, veliki broj delegata napustio je salu u znak protesta. Netanyahu je optužio zemlje koje su priznale Palestinu da „nagrađuju teroriste“, te odbacio optužbe o genocidu.U isto vrijeme, sve više država širom svijeta službeno priznaje Palestinu, čime raste diplomatski pritisak na Izrael,pišu Vijesti

Međutim, Netanyahu je u svom govoru naglasio da će izraelske vojne operacije biti nastavljene i da se neće povući pred međunarodnim kritikama.

