Svijet

Evo šta je Netanyahu poručio Vučiću na sastanku u New Yorku

7.9K  
Objavljeno prije 25 minuta

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sastao se u četvrtak u New Yorku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

 Aleksandar Vučić i Benjamin Netanjahu - novi

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje između Izraela i Srbije, posebno u oblastima sigurnosti i trgovine.

„ Netanjahu zahvalio se predsjedniku Vučiću na njegovoj dosljednoj podršci Izraelu i naporima da oslobodi sve taoce koje Hamas drži u Gazi, uključujući i Alona Ohela, koji ima i srpsko državljanstvo“, navodi se u saopćenju Kabineta premijera Izraela.

„Netanyahu je s predsjednikom Srbije podijelio detalje svog razgovora s Alonovim roditeljima, nakon što je Hamas objavio video u kojem se njihov sin vidi u brutalnom zatočeništvu terorističke organizacije“, dodaje se u saopćenju, prenosi Novi.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh