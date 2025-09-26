Evo šta je Netanyahu poručio Vučiću na sastanku u New Yorku

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje između Izraela i Srbije, posebno u oblastima sigurnosti i trgovine.

„ Netanjahu zahvalio se predsjedniku Vučiću na njegovoj dosljednoj podršci Izraelu i naporima da oslobodi sve taoce koje Hamas drži u Gazi, uključujući i Alona Ohela, koji ima i srpsko državljanstvo“, navodi se u saopćenju Kabineta premijera Izraela.

„Netanyahu je s predsjednikom Srbije podijelio detalje svog razgovora s Alonovim roditeljima, nakon što je Hamas objavio video u kojem se njihov sin vidi u brutalnom zatočeništvu terorističke organizacije“, dodaje se u saopćenju, prenosi Novi.

