Mark Rute ismijao Kremlj: “Ako ste medvjed, ne morate naglašavati da ste medvjed”

– Cijeli dan smo slušali Kremlj kako govori: ‘Ne, mi nismo tigar od papira. Mi smo medvjed.’ Pa znate, ako ste medvjed, ne morate naglašavati da ste medvjed jer će svi to ionako primijetiti. To pokazuje puno slabosti s ruske strane. Jasno je da je predsjednik Tramp pogodio u živac – rekao je Rute za Fox News.

Inače, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije je reagirao na Trampove riječi porukom da je Rusija medvjed, a ne tigar, dodavši: “Ne postoji medvjed od papira.”

Komentirao je i Trampovu tvrdnju da Ukrajina može vratiti sav okupirani teritorij pod svoju kontrolu, rekavši da “ruske snage napreduju na svim linijama u Ukrajini” te da je “dinamika rata očita”.

Govoreći o mogućnosti sastanka Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, Peskov je ustvrdio da bi “susret njih dvojice bez adekvatne pripreme bio PR predstava unaprijed osuđena na propast”. prenosi Avaz.

