Glasat će se o izbacivanju Izraela sa Eurosonga!

Evropska radiodifuzna unija (EBU) potvrdila je da će u novembru održati online glasanje koje bi moglo dovesti do isključenja izraelske televizije Kan s narednog takmičenja za pjesmu Eurovizije.

U pismu koje je u četvrtak poslano emiterima učesnicima, predsjednica EBU-a Delphine Ernotte Cunci napisala je da postoje velika neslaganja i različita mišljenja o učešću Izraela na Euroviziji, te da pitanje zahtijeva “širu demokratsku osnovu”, piše The Guardian.

– Možemo potvrditi da je izvršni odbor Evropske radiodifuzne unije poslao pismo generalnim direktorima svih naših članica, obavještavajući ih da će se glasanje o učešću na takmičenju za pjesmu Eurovizije 2026. održati na vanrednom sastanku Generalne skupštine EBU-a, koji će biti održan online početkom novembra – navodi se u saopćenju EBU-a.

-Ova odluka dolazi nakon što su brojni evropski emiteri, uključujući one iz Španije, Holadnije, Irske, Islanda i Slovenije, zaprijetili bojkotom narednog izdanja najvećeg svjetskog muzičkog događaja uživo ako Izraelu bude dozvoljeno da učestvuje.

Rusiji je zabranjeno učešće na Euroviziji nakon njene invazije na Ukrajinu 2022. godine. S druge strane, Izrael, koji je četiri puta pobijedio od svog debija 1973., nastavio je učešće posljednje dvije godine uprkos sporovima oko njegovog prisustva. I takmičenje iz 2024. u Malmöu, Švedska, kao i ovogodišnji događaj u Bazelu, Švicarska, obilježeni su protestima podrške Palestini oko koncertnih dvorana.

Naredna Eurovizija, koja će obilježiti 70. godišnjicu takmičenja, planirana je za maj u glavnom gradu Austrije – Beču.

Emiterska kuća domaćin ORF, ove sedmice izrazila je optimizam da će se događaj održati čak i u slučaju bojkota i gubitka doprinosa pojedinih emitera.

– Takmičenje za pjesmu Eurovizije će se održati u Beču 2026. godine. Događaj će se održati bez obzira na broj učesnika – rekao je glasnogovornik ORF-a, piše Fena.

Facebook komentari