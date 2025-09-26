Starbucks zatvara stotine poslovnica u SAD-u u Evropi, bit će otpušteno 900 radnika

U saopćenju se navodi da će pogođenim baristima biti ponuđene otpremnine i premještaj na druge lokacije gdje je to moguće.

Kompanija nije navela broj prodavnica koje se zatvaraju, ali izgleda da se većina zatvaranja odvija u SAD-u i Kanadi.

U pismu zaposlenima u Evropi, predsjednik i izvršni direktor Starbucksa Brian Niccol rekao je da će se zatvoriti i neke poslovnice u Velikoj Britaniji, Austriji i Švicarskoj.

Niccol je rekao da je pregledom prodavnica utvrđeno da postoje lokacije gdje kompanija ne vidi put ka finansijskoj stabilnosti ili nije u stanju da stvori fizičko okruženje koje kupci očekuju. Te prodavnice se zatvaraju.

Sindikat Starbucks Workers United, radnička grupa koja organizuje radnike, saopćio je u četvrtak da su zatvaranja izvršena bez konsultacija sa Starbucks baristima.

Sindikat je saopćio da namjerava da se uključi u pregovore u svakoj prodavnici koju zastupa sindikat, a koja se zatvara, kako bi se osiguralo da radnici mogu biti zaposleni u drugoj prodavnici koju preferiraju.

Starbucks će završiti svoju fiskalnu godinu 2025. sa 124 manje prodavnica u Sjevernoj Americi nego u prethodnoj fiskalnoj godini. Rijetko je da Starbucks smanji broj svojih prodavnica tokom fiskalne godine, prenosi Klix.

