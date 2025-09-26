Ponovo dronovi na danskim aerodromima , zatvoren zračni prostor

Danske vlasti zatvorile su zračni prostor iznad više aerodroma kasno u četvrtak usljed izvještaja o sumnji na aktivnost dronova, što je dovelo do preusmjeravanja letova i povećalo sigurnosnu zabrinutost zbog onoga što je premijerka Mette Frederiksen opisala kao “hibridni rat koji se odvija na danskom tlu”, javlja Anadolija.Zračni prostor iznad aerodroma Aalborg na sjeveru Danske ponovo je otvoren nakon što je bio zatvoren u četvrtak navečer zbog izvještaja o sumnji na aktivnost dronova, saopćila je danska policija.

Aerodromi u Esbjergu, Sonderborgu, Skrydstrupu i Billundu također su pogođeni, a aerodrom Aalborg je ponovno bio zatvoren, objavila je informativna televizija TV2.

Neposredno prije ponoći, policija Sjevernog Jutlanda potvrdila je ponovno zatvaranje zračnog prostora nakon što je jedan od njihovih policajaca prijavio da je vidio dron.

“Do sada su dva leta za Aalborg preusmjerena”, saopćila je policija, napominjući da su dodatni policajci raspoređeni u to područje.

Frederiksen se obratila naciji u snimljenoj video izjavi, upozoravajući da su incidenti istakli ranjivosti Danske.

“Dronovi su nekoliko puta viđeni u blizini kritične infrastrukture, i vojne i civilne. Ovo su hibridni napadi osmišljeni da stvore nesigurnost i podjele. Moramo očekivati ​​više”, rekla je.

Rekla je da se nijedna evropska zemlja ne može sama braniti od takvih prijetnji, naglašavajući važnost saradnje među državama članicama NATO-a i izgradnje evropske odbrambene industrije.

“Čak ni Ukrajina, nakon više od tri godine borbi, ne može se sama braniti od Rusije”, rekla je Frederiksen.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da savez shvata situaciju “vrlo ozbiljno”.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je izrazio punu solidarnost s Danskom i ponudio podršku u zaštiti danskog zračnog prostora.

Danski obavještajni zvaničnici priznali su nedostatke u trenutnim sposobnostima za suzbijanje dronovima.

“To je nevjerovatno složen zadatak, a ne nešto što se rješava samo puškom ili ometačem”, rekao je šef Obavještajne službe danskih oružanih snaga Thomas Ahrenkiel.

Policija Kopenhagena je prijavila stotine poziva od stanovnika koji tvrde da su vidjeli dronove. Vlasti su pozvale građane da dokumentuje sumnjive aktivnosti dronova na video snimku i da ih podijeli s istražiteljima.

Iako zvaničnici nisu identifikovali one koji stoje iza incidenata, Frederiksen je istakla Rusiju kao primarnu prijetnju.

“Vidimo slične hibridne epizode širom Evrope. Moramo pogledati uzorak, a on ne izgleda dobro”, upozorila je,prenose N1

“Nismo u ratu u tradicionalnom smislu, ali hibridni rat je počeo”, rekla je, dodajući da su vlasti podigle nivo pripravnosti i rasporedile kapacitete protiv dronova oko kritične infrastrukture.

