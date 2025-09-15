Svijet

Tri osobe poginule u novoj oluji koja hara Filipinima, evakuisano 400.000 ljudi

Filipini su u petak evakuisali stotine hiljada ljudi i potvrdili najmanje tri smrtna slučaja nakon što je jaka tropska oluja pogodila zemlju, a posljedice supertajfuna Ragasa se još uvijek osjećaju.

Zvaničnici civilne zaštite u regiji Bicol na jugu Luzona saopštili su da su tri osobe poginule kada su se zidovi urušili, a drveće iščupano iz korijena usljed snažne tropske oluje Bualoi, koja se kreće od zapada prema sjeverozapadu brzinom od 110 kilometara na sat.

Evakuisani u jednoj provinciji sklonili su se ispod klupa dok je oluja kidala krov crkve u kojoj su se sklonili.Oko 04.00 sata ujutro, vjetar je uništio vrata, prozore i plafon crkve – rekao je za AFP Jerome Martinez, općinski inženjer u provinciji Masbate na južnom ostrvu Luzon.

– To je jedan od najjačih vjetrova koje sam ikada doživio – rekao je, dodajući da su neka djeca zadobila lakše povrede koje su zahtijevale šivanje.

– Mislim da će se još ljudi morati evakuisati jer su mnoge kuće uništene, a mnogi krovovi odneseni. Sada blokiraju ulice i puteve – naveo je on.

Oko 400.000 ljudi je evakuisano, rekao je Bernardo Alejandro, zvaničnik civilne zaštite, na brifingu za novinare u petak,pišu Vijesti

– Uklanjamo mnoga velika stabla i srušene električne stubove jer su mnogi putevi neprohodni – rekao je telefonom za AFP Frandell Anthony Abellera, spasilac u gradu Masbateu u Bikolu.


